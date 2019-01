DL Sicurezza, Rossi: "Salvini vada nella Zona del Cuoio. Giovani neri mandano avanti le concerie"

"Invito Salvini a fare un giro nelle aziende del cuoio e invito anche i nostri leghisti locali, per capire cosa è e per capire cosa accadrebbe se tanti di quei giovani neri, che mandano avanti le concerie, si decidesse di rimandarli a casa loro", sono queste le parole del presidente Enrico Rossi parlando ai cronisti in occasione dell'evento Emozione Pelle oggi a Firenze, nell'ambito di Pitti Uomo.

"Vengo proprio ora da un giro in cui da più parti mi è stato detto che c'è bisogno di lavoratori e c'è bisogno quindi anche di un'immigrazione che riesca a coprire queste situazioni", ha aggiunto, ricordando che il distretto della concia "è un esempio straordinario di come l'economia circolare possa favorire la qualità dei prodotti e gli investimenti".

