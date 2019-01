Abc, rientro ok per l'Under 18 Gold: gran successo a Firenze

L’Under 18 Gold ABC si impone sul campo di Firenze 2 per 57-68. Rientro dalla sosta natalizia da incorniciare per i ragazzi di Luigi Vertaldi che a Firenze sul parquet del Firenze 2 si impongono per 57-68 al termine di una partita combattuta e portata a casa grazie all’impegno dell’intero collettivo castellano, riuscito a stare sempre sul pezzo e a rispedire indietro i tentativi locali di rientrare.

Ottimo, infatti, l’approccio dei ragazzi di Vertaldi che incanalano la sfida fin dalla prima frazione con un parziale di 16-28 nei primi dieci minuti. Un divario che la truppa castellana difende nel secondo periodo andando al riposo lungo con il vantaggio accumulato completamente invariato (29-41). Nella seconda parte di gara i fiorentini tentano di prendere in mano l’inerzia e riaprire la sfida, ma i gialloblu sono bravi ad amministrare e nelle ultime due frazioni devono soltanto gestire il vantaggio fino al +11 definitivo.

FIRENZE 2 BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 57-68

Parziali: 16-28, 13-13, 13-12, 15-13

Tabellino: Turini 18, Cicilano 15, Talluri 9, Montagnani 7, Cavini 9, Caggiano 2, Fabrizzi 4, Fontanelli 1, Tinti 1, Castellacci 2, Luari, Giannetti. All. Vertaldi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket