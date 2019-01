Aggredì Abramovic, fermato nudo nel cortile di Palazzo Strozzi

Torna a far parlare di sé l'uomo che lo scorso 23 settembre spaccò un quadro in testa all'artista Marina Abramovic. Una maschera di Maurizio Cattelan e una cornice a coronargli la testa, il 51enne ceco nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, è stato bloccato di nuovo a Palazzo Strozzi a Firenze perché è entrato nell'edificio e si è denudato. Ha poi preso a salire le scale per entrare alla mostra della Abramovic, che sarà ospitata a Palazzo Strozzi fino al prossimo 20 gennaio. L'uomo, che non è nuovo a gesti di questo tipo, è stato riconosciuto e fermato dal personale della mostra che lo ha poi consegnato alla polizia.

Tutte le notizie di Firenze