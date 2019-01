Al via il ciclo di incontri dell'Associazione dei Cittadini per la Salute di Empoli

L'Associazione dei Cittadini per la Salute di Empoli, il prossimo martedì 15 gennaio alle ore 16.00, inizia il consueto ciclo di incontri con i cittadini presso il salone della sede Avis di Empoli, in via G: Rossa con ingresso libero.

Gli incontri saranno sempre di martedì a cadenza settimanale, eccetto la settimana di Pasqua e verranno affrontati vari temi, in prevalenza sulla salute. Le conferenze saranno condotte da medici e professionisti del nostro territorio con il patrocinio dell'Ordine dei Medici di Firenze. In uno degli incontri relazionerà la presidente prof.ssa Teresita Mazzei.

