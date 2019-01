Assistenza migranti, convocata d'urgenza commissione regionale sanità: le parole della politica

Scaramelli (Pd) convoca d’urgenza la commissione Sanità per approvare la proposta di legge sull’accoglienza: “La Toscana sta con gli ultimi”

Il presidente Scaramelli convoca d’urgenza la commissione Sanità per evadere il testo di legge fortemente voluto dal governatore e dalla giunta per garantire un ombrello per continuare ad offrire assistenza anche a chi è senza permesso di soggiorno e a chi l'assistenza la offre. “Ci sono dei momenti – spiega il presidente della commissione sanità Stefano Scaramelli - in cui il ruolo che ricopri pro tempore ti fa assumere delle responsabilità. Io me le prendo, a differenza di chi è al Governo che, determinando illegalità, vuole alimentare paure e insicurezze nei cittadini. Ecco perché ho convocato per la giornata di domani la commissione che guido per evadere un testo di legge che fa della Toscana la terra di solidarietà e assistenza verso tutti, compresi gli ultimi degli ultimi. Daremo una risposta forte per aiutare chi, anche a causa del decreto del Governo, da queste ore si trova per strada o fuori da centri di accoglienza umanitaria e consentire l’assistenza sanitaria e sociale a chi, indipendentemente da dove proviene o dal colore della pelle, ha bisogna di assistenza in quanto è una persona. A partire da donne, bambini e anziani. Nel farlo- prosegue Scaramelli- daremo sostegno e supporto anche al mondo del volontariato e del terzo settore che sarà chiamato a dare il proprio impegno e la propria disponibilità. La Toscana è terra di tradizioni democratiche e sociali e non vogliamo sfidare il Governo su questo tema, ma vogliamo fare della nostra Terra una Terra di inclusione e di aiuto verso l’altro, verso chi ha bisogno, consapevoli che l’altro non è mai un insidia ma sempre e comunque una persona da aiutare.

Il Governo- conclude il presidente Scaramelli-, nel mettere in strada migliaia di "poveracci" vuol far credere ai poveri che loro siano la causa dei loro problemi, determinando così paura e insicurezza. A chi ricopre ruoli istituzionali non compete creare paure ma risolvere i problemi e dare sicurezza, quella vera. Siamo la Toscana, la terra che per prima nel mondo ha abolito la pena di morte e prima di ogni altra Regione vuole dimostrare di essere all’altezza della propria storia, dei propri valori e della cultura solidale che ci appartiene”. Per la legge che sarà domani sul tavolo della Commissione sanità sono stati stanziati 2 milioni di euro.

Il Consigliere Paolo Marcheschi (Fdi): "Blitz di Rossi per far approvare in Commissione la legge salva-clandestini. Chiedo al Presidente Giani di impedire questo grave strappo"

“Vero e proprio blitz del Governatore Rossi, con Scaramelli e Pd che fanno da “zerbino” alla Giunta, per far approvare in Commissione la legge “salva-clandestini”. La loro priorità non sono i poveri toscani e le liste d’attesa ma la sistemazione degli immigrati. Rossi, approfitta del decreto sicurezza, per “scippare” poteri alle Prefetture e impadronirsi politicamente del problema, trattando singolarmente con i singoli sindaci e le cooperative. Non esiste un’emergenza, esiste invece l’esigenza del Pd di accaparrarsi il business degli immigrati” denuncia il Capogruppo regionale Paolo Marcheschi (Fdi).

“Ho scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giani spiegando che la procedura d’urgenza non esiste, le proposte di legge dovrebbero seguire un iter specifico, con l’audizione delle parti interessate dove si capisce l’entità del problema e poi spazio agli emendamenti. Questo blitz di convocare in tutta fretta la Commissione Sanità, per far votare la proposta di legge a scatola chiusa, è uno strappo alle regole che Giani deve impedire. L’Assemblea non può soltanto ratificare quello che fa il Governatore Rossi. Scriverò anche ai sindaci a cui è negata la possibilità di essere ascoltati in Commissione, come avviene invece per ogni legge. Evidentemente, quando si parla di profughi, per il Pd non esistono regole.” annuncia Marcheschi.

