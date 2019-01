Assume cocaina da quando ha 9 anni, 13enne in cura al Sert Valdera

È in cura al Sert della Valdera per la dipendenza da cocaina ma ha solo 13 anni. La storia di una giovanissima assuntrice è stata raccontata dal quotidiano 'Il Tirreno' quest'oggi, mercoledì 9 gennaio. La prima esperienza con la cocaina è cominciata a 9 anni, imitando i genitori tossicodipendenti, per poi spingersi anche verso altre sostanze. A tutela della giovane ogni dettaglio sulla storia viene giustamente taciuto. I genitori sono anch'essi in cura per il trattamento della tossicodipendenza, ma in un altro centro specializzato.

