Il Basket Castelfiorentino espugna Fucecchio

Il Basket Castelfiorentino batte Fucecchio 45-62 e difende il secondo posto. Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Prima Divisione il Basket Castelfiorentino di Antonello Miranceli batte agevolamente la Folgore Fucecchio espugnando il parquet avversario per 45-62 e difendendo così la seconda posizione in classifica in attesa dei due scontri al vertice contro Staggia e Laurenziana.

La truppa castellana fa valere fin dalla palla a due la differenza tecnica approcciando con grandissima autorità e incanalando la sfida già nel primo parziale, chiuso sul 7-26 e con i locali andati a segno soltanto dalla lunetta. Nelle due frazioni centrali, complice un calo di concentrazione sponda gialloblu, la Folgore si riavvicina arrivando fino a -4, e al 30′ il tabellone segna 36-45. Nell’ultimo quarto, però, i ragazzi di Miranceli tornano a fare la voce grossa e, spinti da Calvani e Garosi nel reparto esterni, e da un Fiovanati costretto agli straordinari sotto le plance, allungano nuovamente fino al +17 finale.

FOLGORE FUCECCHIO – BASKET CASTELFIORENTINO 45-62

Parziali: 7-26, 13-7, 16-12, 9-17

Tabellino: Garosi 10, Donati 12, Fioravanti 11, Gandolfo 10, Morandini 11, Calvani 4, Frangioni 2, Tinti 2, Chesi, Bacchi, Manetti, Chiti. All. Miranceli.

Arbitro: Mariotti di Cascina.

