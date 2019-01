Baule dei sogni, riprendono gli spettacoli a Santa Maria a Monte

Dopo l’interruzione dovuta alle festività natalizie, riprendono a Santa Maria a Monte gli spettacoli del Baule dei sogni, giunto al giro di boa. In collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, sono in programma per i prossimi tre sabati gli ultimi tre incontri, scritti e sceneggiati per coinvolgere i bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Elementari: sarà sempre il Teatro Comunale ad ospitare alle ore 16.30 gli spettacoli, il primo dei quali è previsto per Sabato 12 Gennaio.

Burambò metterà in scena Secondo Pinocchio, utilizzando la tecnica dei pupazzi e del teatro d’attore. Consigliato a bambini di età compresa tra 3 ed 8 anni, lo spettacolo non è una delle tante versioni della storia di Collodi. Secondo Pinocchio sarà l’occasione di un incontro faccia a faccia con il burattino che racconta se stesso in un gioco con i piccoli spettatori, senza trucchi né inganni, dove deciderà di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, avvalendosi perfino di una controfigura.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

