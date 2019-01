In biblioteca per il nuovo anno: 4 incontri alla 'Ciari' per i più giovani

Anche a gennaio torna il mese delle letture con quattro giornate. Le letture si svolgeranno presso la biblioteca comunale “Bruno Ciari” in Via Borgo Garibaldi, 37 - Via Mameli, 9. La partecipazione sarà libera e gratuita.

Questo il programma:

Mercoledì 9 Gennaio alle ore 17

“Storie da brivido!!!”

Ora del Racconto dedicata a storie invernali ma... con il cuore al calduccio!

Per bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 12 Gennaio alle ore 11

“Spazio Nati per Leggere”

Uno spazio aperto a genitori e bambini 0-6 anni a cura delle volontarie del Programma Nazionale NpL.

Giovedì 17 Gennaio alle ore 16,45

“L'Albero di Anne. Per non dimenticare…”

Incontro speciale del Circolo dei Giovani Lettori della Ciari.

Storie di bambini e ragazzi che hanno vissuto la Shoah.

Incontro per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Sabato 26 Gennaio alle ore 10,30

“Circolo di Lettura LeggerMente”

Incontro mensile del Circolo di lettura della Biblioteca Bruno Ciari.

Per incontrarsi e parlare di Libri e molto altro ancora.

Incontro libero e gratuito.

Per informazioni, contattare:

tel. 0571661252 oppure 0571661253

email: biblioteca@comune.certaldo.fi.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

