Bus Ataf, a Pitti Immagine flash mob dei lavoratori

"In occasione di Pitti Immagine Uomo, la RSU di ATAF Gestioni ha voluto partecipare alla grande kermesse della moda portando i modelli forti del trasporto pubblico cittadino: nel flash mob in piazza Bambine e Bambini di Beslan, stamani a Firenze, i cittadini hanno infatti potuto ammirare, presso lo stand adibito dai lavoratori, una collezione di foto (“Collezione Ataf disservizio”) tra cui il “ritardo”, la “coda”, “l’ingorgo” e “l’autobus bloccato causa sosta selvaggia”.

Stilisti di questa collezione senza tempo (nel senso che queste problematiche sono sempre verdi, data la totale inerzia nella risoluzione delle stesse) sono ATAF Gestioni e Comune di Firenze: la dirigenza di ATAF infatti ha lanciato, da quando si è insediata, il proprio stile inconfondibile contraddistinto da tempi di percorrenza improponibili, che causano a cascata ritardi su ritardi, corse saltate, nervosismo della gente che si riflette su aggressioni verbali e fisiche al personale al volante e di verifica, e rincara il tutto con la mancanza di sicurezza, dovuta alla scarsa protezione del posto guida su alcune vetture e al mancato funzionamento dei sistemi di video sorveglianza ed allarme.

Inconfondibile anche l’apporto del Comune di Firenze per la realizzazione di queste stupende opere: la viabilità peggiora giorno dopo giorno, di corsie preferenziali nemmeno l’ombra, si sono viste scelte totalmente in direzione opposta dalla tutela del servizio di bus, che invece di essere agevolato per una buona adduzione alla tramvia è costretto a rimanere bloccato in coda con tutte le altre auto. Il risultato di tutto questo è sotto gli occhi di tutti: giorno dopo giorno il servizio peggiora costantemente con la dirigenza aziendale che pensa solo al profitto, esasperando i lavoratori, disorientati e divisi anche tra loro dall’applicazione di due contratti diversi, il Comune manca nell’agevolare il servizio, e la cittadinanza ormai non può più contare su un servizio di bus puntuale, capillare ed affidabile, come l’ATAF dei bei tempi. Per tutto questo, sicurezza, tutela dei conducenti, fine delle disparità di trattamento tra lavoratori, un servizio degno di una città di importanza mondiale come Firenze, oggi i lavoratori di ATAF hanno manifestato".

Le parole di Michele Lulurgas (Filt Cgil e membro Rsu Ataf): “Chiediamo all’azienda risposte concrete, già a partire dell’incontro che avremo il 16 gennaio, sulle questioni della sicurezza sul lavoro, delle condizioni di lavoro e circa la soluzione del problema dei circa 200 lavoratori in distacco da Busitalia che lavorano in Ataf : devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri. Al Comune chiediamo di migliorare la viabilità e le modalità di trasporto pubblico, con un controllo ferreo sulla sosta selvaggia”.

"In data odierna, l'RSU-ATAF ha organizzato quanto in oggetto, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica (e non solo) in merito alla vertenza aziendale. E' utile ricordare che in tale vertenza, i Tranvieri fiorentini, non hanno chiesto nessun emolumento salariale aggiuntivo, bensì un miglioramento delle condizioni di lavoro (ad esempio tempi di percorrenza adeguati ed intervalli garantiti), il tutto utile a migliorare il servizio erogato" affermano da F.A.I.S.A.-C.I.S.A.L. Firenze.

