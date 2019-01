Cagnolina croata persa a Siena: è in cerca di adozione

Dallo scorso maggio era ospite del canile senese una femmina Jagdterrier di 4 anni con microchip croato. Nonostante le ricerche effettuate, tramite il Ministero con i competenti uffici croati, non è stato possibile risalire al proprietario ma, dopo aver seguito l’iter richiesto, adesso il cane è di proprietà del Comune di Siena e, quindi, può essere dato in adozione.

"Ho fatto il possibile – ha detto l’assessora Silvia Buzzichelli – affinché fossero accelerati i tempi per assicurare una famiglia a questo animale di piccola taglia che, nonostante sia indicato per la caccia, ha ottime qualità per essere un cane da compagnia, affettuoso e vivace".

Chi è interessato a condividere la vita con un fedele amico può contattare l’associazione Assta al 366 5029904.

Nel frattempo l’Amministrazione ha iniziato la procedura per poter dare in adozione anche un altro cane ospite della struttura.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

