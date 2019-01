Calcio, Antonio Aiello nuovo allenatore del Viareggio

Il nuovo allenatore del Viareggio 2014 è Antonio Aiello, 48enne milanese. Il mister da oggi allena la formazione di serie D, girone E. Aiello subentra all'esonerato Luigi Pagliuca. Prossimo appuntamento della squadra è la gara casalinga con il Ghiviborgo, in programma domenica alle 14:30 a Castelfiorentino, per mancanza di campi in Versilia. Lo stadio dei Pini di Viareggio è chiuso per motivi di sicurezza e l'amministrazione comunale sta realizzando alcuni lavori. E' la seconda volta in questo campionato, che il Viareggio gioca a Castelfiorentino una partita casalinga: era accaduto il 30 settembre scorso con la Sinalunghese.

