Caldaia funziona male, monossido di carbonio in casa a Montecalvoli

Nuova diffusione di monossido di carbonio in appartamento nel comprensorio. Dopo i fatti di viale Buozzi a Santa Croce, alle prime ore di questa mattina il copione si è replicato a Montecalvoli di Santa Maria a Monte. Poco prima delle 6 i vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti in un'abitazione con una caldaia malfunzionante. Gli ambienti sono stati areati ed è stato interdetto l'impianto di riscaldamento. Non ci sono stati intossicati.

