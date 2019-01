Caldaie riparate, riaprono le scuole di Empoli e Ponte a Elsa

Ripristinata la normalità nelle due scuole per le quali ieri, martedì 8 gennaio, il sindaco di Empoli Brenda Barnini aveva emesso due ordinanze di chiusura per consentire l’intervento di riparazione degli impianti termici a servizio dei due plessi scolastici: quello della scuola dell’infanzia ‘Pascoli’ e quello della scuola primaria ‘Don Bosco’ di Ponte a Elsa.

Come preventivato domani, giovedì 10 gennaio, i due istituti saranno regolarmente aperti e alunni, docenti e operatori potranno regolarmente entrare e riprendere la routine scolastica.

Questa mattina sono intervenuti i tecnici comunali e quelli delle ditte incaricate per risolvere i problemi riscontrati. Alla ‘Pascoli’ sono stati sostituiti i componenti elettronici dell’impianto termico che erano risultati in avaria. La scuola era stata chiusa solo per la giornata di oggi.

Per la ‘Don Bosco’ invece era stata disposta la chiusura per due giorni, ma già questa mattina il riscaldamento funzionava. Dopo qualche ora di test è stato deciso di revocare l’ordinanza e consentire di rientrare già domani, giovedì, a tutti le bambini e i bambini, insegnanti e operatori.

Va ricordato che alla ‘Pascoli’ l’impianto aveva fatto emergere il malfunzionamento e la chiusura era stata determinata per le temperature rigide; mentre a Ponte a Elsa il riscaldamento è stato sempre in funzione. Durante un controllo ieri pomeriggio il tecnico comunale ha riscontrato un’anomalia ed è stata decisa la chiusura per ripristinare al meglio la caldaia ed evitare eventuali guasti.

Dunque lezioni regolari domani in questi due plessi. Nel frattempo l’ufficio Manutenzioni provvederà nei prossimi giorni a un approfondito monitoraggio di tutti gli impianti degli edifici scolastici comunali.

