Carige, i Risparmiatori uniti di Empoli: "Noi cavie di esperimento non più ripetuto"

Riceviamo e riportiamo il comunicato dei risparmiatori uniti di Empoli che questa notte, come segno di protesta dopo le dichiarazioni degli esponenti Pd sul salvataggio di Carige da parte del governo Lega-M5S, hanno affisso uno striscione sulla sede Dem di via Fabiani. Ecco il comunicato:

"Adesso basta, la misura è colma! Non possiamo più ascoltare certi esponenti del PD ergersi a salvatori delle banche nel periodo del loro mandato e accumunarsi ai nuovi che oggi salvano Carige. Si sono dimenticati che nel frattempo, da quel lontano 22 novembre 2015, una domenica sera firmarono la sentenza per 132.000 famiglie, decidendo di azzerare i loro risparmi con la stessa velocità con cui si spenge un interruttore. Noi non dimentichiamo e ogni volta che ci sentiamo chiamati impropriamente in causa, come in questo caso, ci teniamo a ricordare che siamo serviti da cavie per un esperimento dettato da così tanta sapienza e capacità da non essere stato più ripetuto. Almeno in questa vicenda, il risparmiatore è stato tutelato al pari del correntista e nessuno si potrà sentire cittadino di serie A o di serie B. Stavolta l'articolo 47 della Costituzione non verrà calpestato. I risparmiatori uniti di Empoli e tutti gli azzerati dal decreto Renzi non vogliono essere dimenticati!"

