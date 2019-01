Cosap per mercati ambulanti, Confesercenti si congratula con Cascina

Apprezzamento da parte di Confesercenti Toscana Nord per il taglio delle tariffe per il suolo pubblico relative ai mercati ambulanti annunciate dal vicesindaco e assessore al bilancio di Cascina Dario Rollo. “Un taglio che va incontro alle richieste di un settore che purtroppo sta ancora risentendo della crisi – spiegano Roberto Luppichini, presidente del sindacato ambulanti Anva, e Simone Romoli responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord -. Non a caso avevamo già inviato una richiesta in tal senso nei mesi scorsi l’amministrazione comunale cascinese affinchè mettesse mano ad una riduzione delle tariffe Cosap. Richiesta che, con nostra soddisfazione, è stata accolta proseguendo la strada intrapresa l’anno scorso”. Luppichini e Romoli si soffermano in particolare sulla questione del mercato di Navacchio al centro di un progetto di riqualificazione. “Fa particolarmente piacere che il taglio delle tariffe interessi anche gli operatori del mercato di Navacchio che stanno vivendo una crisi ancora superiore a quella di altri colleghi. Il Comune ha annunciato un progetto di riqualificazione che stiamo valutando nei suoi aspetti. Sicuramente – concludono i due dirigenti – quell’area non è più commercialmente valida al di là degli interventi di riqualificazione. Per questo siamo pronti a lavorare da subito per l’individuazione di una nuova sede per salvare le attività che giorno dopo giorno stanno lasciando il mercato”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa

