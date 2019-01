Dimissioni Barone, Conti: "Auspico ritorno all'armonia per la Normale"

Intervento del Sindaco di Pisa Michele Conti:

“Non spetta a me commentare le scelte interne della Scuola Normale Superiore o del suo Direttore che, a quanto si apprende dalle notizie delle agenzie, sarebbe dimissionario. La mia è stata una battaglia per la città di Pisa, troppo spesso in passato depauperata delle proprie eccellenze. La Scuola Normale Superiore è qui da 208 anni, rimane a Pisa continuando a portare avanti progetti di apertura e collaborazione con le università e con gli altri istituti di eccellenza. Auspico per la Scuola Normale che dopo questa vicenda corpo docente, studenti e ricercatori sappiano ritrovare l’armonia necessaria per continuare a rappresentare quell'eccellenza che caratterizza la Scuola in tutto il mondo”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

