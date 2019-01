Dipendenti assenteisti a Massa Carrara, licenziati in 17 dal Genio civile

Diciassette lettere di licenziamento sono state notificate ad altrettanti dipendenti del Genio civile di Massa Carrara, il numero è stato confermato dalla Cgil di Massa Carrara. Lo scorso 6 settembre queste persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di assenteismo nell'ambito di un'inchiesta della procura massese e dei carabinieri che ha coinvolto anche personale della Provincia. In base a quanto spiegato dagli investigatori in occasione degli arresti, in tutto 26, sarebbero stati 5.000 gli episodi di assenteismo accertati e 2.600 euro le ore di lavoro sottratte al servizio pubblico. I 17 licenziati erano stati sospesi dal lavoro.

