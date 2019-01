Il drone salvavita omaggia Leonardo da Vinci: volo simbolico da Anchiano

Il 12 gennaio 2019 a 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, nella magnifica cornice del borgo che ha dato i natali al Genio, un drone di ABzero effettuerà un volo sperimentale simbolico che dalla casa natale ad Anchiano giungerà fino alle porte del Museo dedicato al Vinciano. ABzero è una startup italiana, spin off della Scuola Sant’Anna di Pisa, incubata al Polo Tecnologico di Navacchio, e offre un sistema di trasporto di sangue, emoderivati e organi attraverso droni.

Dopo i voli sperimentali svolti in apertura dell’Internet Festival di Pisa, il primo volo completamente automatico a Pontedera e nella città medievale di Volterra, con l’accompagnamento degli sbandieratori, ABzero prosegue ora la sperimentazione a Vinci. La sperimentazione porterà al primo servizio di consegna automatica di sangue nei prossimi mesi.

Il progetto ABzero rappresenta l’evoluzione del principio della vite aerea leonardiana per un uso scientifico e sociale. Dalla vite aerea allo studio sulle dinamiche del volo, Leonardo da Vinci ne è stato il precursore, il primo progettista della storia di strumenti e macchine per il volo. Gli stessi droni utilizzati oggi sono l’evoluzione altamente tecnologica delle macchine immaginate e progettate da Leonardo.

L’appuntamento è per il 12 gennaio 2019 alle ore 12, quando il drone si alzerà in volo dalla casa natale di Leonardo e giungerà fino al Museo Leonardiano.

La “capsula intelligente”, vero cuore della tecnologia di ABzero, gestirà sia la parte del volo che il monitoraggio dei beni trasportati. ABzero rimarca come questo volo, sulla rotta tracciata da Leonardo 500 anni fa, trasporterà anche la speranza di una società migliore con più attenzione alle esigenze dei pazienti e alla gestione delle risorse della sanità pubblica.

I droni di ABzero, garantendo la riduzione dei tempi di trasporto da un’ora fino a soli 10 minuti, aumenteranno la qualità di vita dei pazienti e consentendo notevoli risparmi per la sanità pubblica; il servizio sarà infatti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e garantirà una economicità, per le aziende sanitarie e gli ospedali, stimabile in quasi 2000 euro per ogni singolo volo.

“Abbiamo deciso di ospitare il volo del sistema ABzero perché è un omaggio reale e concreto agli studi leonardiani - afferma Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano - che si rinnovano nella tecnologia dell’innovazione odierna e li riscoprono rendendoli attuali dopo 500 anni, nell’interesse di tutta la comunità”.

Il volo dimostrativo, patrocinato dal Comune e dal Museo Leonardiano, si inserisce tra le celebrazioni leonardiane per il Cinquecentenario della morte del Genio che, in quanto precursore degli studi aeronautici contemporanei, riceve l’omaggio dei fondatori di ABzero in un’ideale gemellaggio tra la creatività e l’inventiva italiana di ieri e di oggi.

“Il miglior modo per celebrare Leonardo nella sua terra natale penso sia evidenziarne l'eredità scientifica e culturale che ha consegnato ai posteri - aggiunge l'assessore alla Cultura del Comune di Vinci, Paolo Santini - Oggi il volo di un piccolo automa per un alto scopo di utilità sociale, ci riporta al mito della macchina volante e agli studi fondamentali del Genio sul volo degli uccelli, ma soprattutto sulla progettazione di una macchina in grado di volare che non avesse eguali in natura. Leonardo l'ha progettata per primo, e questo è ancor oggi uno dei punti fermi più affascinanti della sua opera, che è patrimonio dell'umanità intera ed è al servizio dell'umanità intera”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

