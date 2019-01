Emergenza lavarone, mozione chiede di destinare una parte dell'aliquota di concessione ai balneari

L’emergenza lavarone al centro della mozione presentata dalla capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni e approvata all’unanimità dalla commissione Ambiente, presieduta da Stefano Baccelli (Pd).

Sull’insieme di alghe e legnetti che, depositati sul fondale marino, il movimento del mare fa riemergere portandoli sino in riva, la commissione Ambiente ha trovato intenti comuni per cercare di risolvere il problema “nel più breve tempo possibile”. A seguito di un emendamento presentato dal presidente Baccelli, la mozione impegna infatti la Giunta a valutare la possibilità di destinare, tramite una convenzione con le amministrazioni comunali interessate dal fenomeno, una parte del 25 per cento dell’aliquota del canone statale di concessione ai balneari.

Il lavarone, si ricorda nel testo, rappresenta un “disastro anche finanziario” per i balneari che si trovano ad affrontare emergenze nel pieno della stagione e oneri “elevatissimi” per lo smaltimento di un rifiuto considerato speciale.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Toscana