Emma Villas a Pitti Immagine Uomo 95, poi subito in campo per gli allenamenti

Una mattinata trascorsa a Firenze al Pitti Immagine Uomo per la Emma Villas Siena, che è stata ospite del partner Moa Master of Arts in occasione della presentazione dell’esclusivo modello Futura Running del brand che supporta il team biancoblu in questa stagione di Superlega.

A Firenze sono arrivati quattro pallavolisti della squadra senese: il capitano Saeid Marouf, l’opposto Fernando Hernandez e gli schiacciatori Gabriele Maruotti e Yuki Ishikawa. Con loro il vicepresidente della Emma Villas Siena Guglielmo Ascheri.

I giocatori senesi hanno firmato autografi e si sono prestati per fotografie scattate dai molti presenti all’iniziativa tra tifosi ed appassionati di pallavolo e curiosi che si trovavano tra gli stand del mega evento fiorentino dedicato alla moda.

“Per noi è una giornata particolarmente importante, questo è un contesto di primissimo livello e di carattere internazionale – ha detto nella circostanza il vicepresidente della Emma Villas Siena, Guglielmo Ascheri –. E’ un grande onore per noi essere qui e ringraziamo il nostro partner Master of Arts per averci invitato. Andiamo avanti in questa stagione, continuiamo a lavorare con l’obiettivo della salvezza. In questo momento dobbiamo pensare alla partita contro Latina e cercare di fare punti”.

“In tutto il mondo conoscono la moda italiana quindi è divertente e speciale poter essere a questo evento – ha dichiarato il palleggiatore Saeid Marouf –. Qui ci sono tante persone, spero di rivedere molte di loro alle nostre partite a Siena al PalaEstra. Il match contro Latina sarà molto importante, contro di loro perdemmo 3-1 all’andata e adesso abbiamo l’opportunità di sfidarli tra le mura amiche. Abbiamo nuovi giocatori, abbiamo avuto due settimane per preparare questa sfida. La sensazione è che siamo cresciuti rispetto a quella gara del girone di andata e che stiamo migliorando giorno dopo giorno nei nostri allenamenti quotidiani, dobbiamo continuare a lavorare per poter centrare risultati positivi”.

“È molto bello essere qui ad un evento al quale partecipano persone provenienti da tutto il mondo – ha commentato l’opposto di Siena Fernando Hernandez –. La pallavolo appassiona moltissimi italiani, tanti tifosi seguono il campionato di Superlega. Per quanto ci riguarda ci stiamo allenando duramente e vogliamo dare il massimo nella prossima sfida contro Latina. Spero che saremo molto più preparati rispetto al match di andata che abbiamo disputato contro di loro”.

“Entrare al Pitti Immagine Uomo e vedere tanta gente e tante culture è sempre qualcosa di affascinante – ha affermato lo schiacciatore Gabriele Maruotti –. In questi giorni ci stiamo allenando per la partita contro Latina, fare punti sarà fondamentale. Stiamo cercando di metterci a posto al meglio per affrontare nella maniera ottimale le prossime partite. Domenica sarà un banco di prova sicuramente importante”.

“Siamo ad un evento veramente bellissimo – sono state le parole dello schiacciatore Yuki Ishikawa –. In palestra stiamo lavorando bene in questi giorni, vogliamo recuperare qualche posizione in classifica. Dobbiamo entrare in campo con lo stesso spirito che abbiamo messo nel primo set del match contro Trento. Possiamo farlo, dobbiamo esserne convinti. Ringrazio i tifosi che ci seguono e che ci sostengono sempre come in trasferta”.

Poi, nel pomeriggio, la squadra è tornata ad allenarsi al PalaEstra in viale Sclavo. Il team agli ordini di coach Emanuele Zanini sta proseguendo la preparazione in vista della prossima partita di campionato che verrà disputata domenica 13 gennaio al PalaEstra a partire dalle ore 18 contro la Top Volley Latina. Il match sarà sponsored by D1 Milano.



Domani mattina la squadra si allenerà ancora al mattino mentre alle ore 15,30 al PalaEstra il team senese effettuerà un test match contro Santa Croce, formazione che milita nel campionato di Serie A2.

Da lunedì 7 gennaio è stata attivata la prevendita consueta per i match casalinghi contro Latina e contro Perugia, in programma rispettivamente domenica 13 gennaio e domenica 20 gennaio: i biglietti sono in vendita online sul circuito CiaoTickets, nei punti vendita convenzionati e nella biglietteria del PalaEstra.

Questi gli orari di apertura della biglietteria del PalaEstra: venerdì 11 gennaio dalle ore 17 alle 20 e domenica 13 gennaio dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 15,30 in poi. Giovedì 10 gennaio, in occasione dell’amichevole, la biglietteria sarà aperta dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Prosegue anche la vendita degli speciali mini abbonamenti pensati dalla società per i tifosi biancoblu per le prossime due consecutive sfide casalinghe di questo campionato (la successiva sarà per l’appunto domenica 20 gennaio contro i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia). “Riempiamo il PalaEstra ed insieme facciamo sì che il girone di ritorno veda la Emma Villas Siena tra le principali protagoniste del campionato con una spettacolare ‘remuntada’. Insieme si può!” ha dichiarato il vicepresidente della Emma Villas Siena, Guglielmo Ascheri.

Il mini abbonamento può essere acquistato online su CiaoTickets, presso i punti vendita convenzionati e nella biglietteria del PalaEstra. Tutte le informazioni sul mini abbonamento sono sul sito internet della Emma Villas Volley all’indirizzo https://www.emmavillasvolley.com/arriva-il-mini-abbonamento-per-le-due-gare-contro-latina-e-perugia/.

