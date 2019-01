Si arrampica sul balcone per rubare, i proprietari lo fanno fuggire

Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 gennaio, un uomo i è arrampicato su un balcone al primo piano di un condominio nella zona dell'Isolotto a Firenze, ma è stato messo in fuga dai proprietari, marito e moglie, che si trovavano nell'abitazione. Il ladro, descritto alle forze dell'ordine come un giovane, è stato sorpreso subito dopo aver sfondato il vetro di una porta-finestra del salotto. Alla vista della coppia, che si trovava in un'altra stanza ma che è subito arrivata per via dei rumori, è fuggito calandosi dal balcone. Sul posto è intervenuta la polizia.

