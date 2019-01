Fiscalità nel settore agricolo, giornata di studi all'Università di Siena

Una giornata di studi per comprendere come districarsi al meglio sui temi fiscali nel settore agricolo. Si svolgerà venerdì 11 gennaio dalle 9.30 al dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena (aula conferenze, terzo piano – via Mattioli 8/10) la tavola rotonda “Fiscalità nel settore agricolo” organizzata dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena.

L’introduzione è affidata al presidente di Upa Siena Giuseppe Bicocchi; la prima sessione di lavoro, presieduta dalla professoressa dell’Università di Siena Laura Castaldi, si aprirà con il commercialista Stefano Capezzuoli su “Imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto: il sistema delle imposte sui redditi”; seguirà Domenico Burrai dell’Agenzia delle Entrate che interverrà su settore agricolo e iva mentre il professor Federico Rasi dell’Università del Molise esporrà sul regime impositivo dell’agriturismo e dell’enoturismo. Terreni agricoli e installazione di impianti fotovoltaici al centro dell’intervento dell’avvocato Luca Peverini dell’Università Luiss di Roma mentre la prima sessione di lavoro si concluderà con Nicola Caputo (Direttore Area Fiscale di Confagricoltura nazionale) e Filomena Maio (Responsabile Fiscalità Societaria di Confagricoltura nazionale) su “Affitto di fondo rustico e affitto di azienda: distinzione e trattamento ai fini dell’imposizione indiretta”. La seconda sessione di lavoro, a partire dalle 14.30, presieduta da Antonio Vincenzi (Coordinamento legislativo Confagricoltura nazionale), si aprirà con il notaio di Firenze Simone Ghinassi che interverrà sui fabbricati rurali e immobili strumentali all’attività agricola. Seguirà l’intervento della professoressa Laura Castaldi dell’Università di Siena sul tema della fiscalità nel settore agricolo e accertamenti di maggior valore. Il settore agricolo e la fiscalità locale al centro del contributo di Andrea Giovanardi dell’Università di Trento e, a seguire, l’avvocato Nicola L. de Renzis Sonnino illustrerà il tema dei Consorzi di Bonifica e gli obblighi contributivi nel settore agricolo.

Fonte: Ufficio Stampa

