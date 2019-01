Il ministro Centinaio a Masiano per incontrare i vivaisti pistoiesi

Venerdì 11 gennaio alle 11, il Ministro dell’Agricoltura e Turismo Gian Marco Centinaio sarà a Masiano per un incontro organizzato in sinergia fra l’Associazione Vivaisti italiani e la Sezione di Pistoia della Lega. L’appuntamento è presso la sede della Cooperativa “E. Bianchi” che si trova in Via di Masiano nr. 10/F. Al significativo evento, parteciperanno, tra gli altri, il Presidente dell'Associazione, Vannino Vannucci, nonché i Professori Ferrini dell’Università di Firenze e Perata della Scuola Sant’Anna di Pisa. L’incontro, farà il punto sul variegato e qualificato mondo vivaistico, affrontando le problematiche in essere e verificando, altresì, quali possano essere le reali possibilità di ulteriore sviluppo di un settore che, nell’area pistoiese, è da sempre particolarmente rilevante, anche dal punto di vista occupazionale. La presenza del Ministro Centinaio, testimonia come il responsabile del citato dicastero, sia molto attento ad un comparto che, da sempre, è fondamentale, non solo per l’intera economia della zona.

Fonte: Lega Pistoia

