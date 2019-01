Imbratta con cuore piazza dei Ciompi, Nardella lo 'bacchetta' su Instagram

Un messaggio eloquente quello lasciato su Instagram dal sindaco di Firenze Dario Nardella all'anonimo autore del cuore a tinta rossa disegnato con lo spray sul pavé di piazza dei Ciompi. Quest'oggi la 'rimbrottata' è giunta sul popolare social network, forse per fare arrivare il messaggio anche ai tanti visitatori della popolare città toscana che, mossi dall'amore verso il proprio compagno o la propria compagna, non riescono a fare a meno di compiere qualche 'scemenza' imbrattando le opere pubbliche. Ecco il messaggio:

"Caro ragazzo o ragazza che, mosso da un irrefrenabile impeto amoroso, hai voluto lasciare un segno indelebile di questa tua emozione, rifletti per favore. Pensa che la nuova piazza dei Ciompi è anche tua, come di tutti i fiorentini. Pensa che per ripavimentarla in pietra ci sono voluti soldi, anche tuoi probabilmente, come di tutti i cittadini, tempo e sacrifici. Pensa che a casa tua sul pavimento del salotto o sulla parete della cucina forse non lo avresti fatto. E infine pensa che ora toccherà a qualcun altro spendere tempo e risorse per cancellarlo.

Ci sono tanti modi per manifestare l’amore verso qualcuno e qualcosa con un bel cuore. Certo non questo. Chi ritiene di saper amare deve anche dimostrare di saper rispettare. "

