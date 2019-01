Incontro a San Mauro sulla figura di don Armido Pollai

Il prossimo venerdì 11 gennaio, alle ore 21.15, presso la sala della Misericordia di San Mauro, si svolgerà un incontro dedicato alla figura di don Armido Pollai. La serata, organizzata dall'assessorato alla Cultura del comune di Signa, dà inizio ad un ciclo di incontri che, sotto il titolo “Preti di fine millennio: il sacerdozio a Signa negli ultimi decenni del Novecento”, vuole avviare una riflessione sugli effetti del Concilio Vaticano II nel territorio signese attraverso la vita e l'azione di personaggi religiosi che ne hanno segnato la storia. Le prossime settimane, in luoghi diversi, si parlerà di don Natalino Rossi, di don Giovanni Squarcini e di don Adolfo Ciampi.

"Questi incontri - dichiara l'assessore Giampiero Fossi - potranno, oltre a far conoscere un periodo fondamentale per la storia di Signa, costituire occasione per un'adeguata raccolta di testimonianze utili per una migliore comprensione di nostre realtà importanti ma forse non del tutto conosciute".

L'ingresso è ovviamente libero e gratuito.

Fonte: Comune di Signa

