Inglese e informatica, a Castelfranco gli studenti insegnano ai più grandi

Corsi di inglese per bambini, ragazzi, principianti e non, corsi di informatica (uso di tablet o smartphone) per adulti e anziani. Questo il ricco programma che a partire da gennaio mettono in campo la Fondazione Toscana Sostenibile di San Miniato ed il Comune di Castelfranco di Sotto.

Per quanto riguarda la lingua inglese i corsi sono di vari livelli. Il primo è un laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni con quattro incontri, il sabato mattina, in programma alla ludoteca di Villa Cavallini a Castelfranco dal 26 gennaio al 16 febbraio. Per i principianti, adulti e ragazzi, previsti 10 incontri il lunedì alla Biblioteca Comunale di Castelfranco ed il mercoledì a quella di Orentano con inizio il 28 e il 30 gennaio. E ancora corso per post principianti con insegnante madrelingua; anche in questo caso dieci incontri il lunedì alla Biblioteca Comunale di Castelfranco ed il mercoledì a quella di Orentano con inizio il 28 e il 30 gennaio. Infine corsi di conversazione in inglese per ragazzi: quattro gli appuntamenti il lunedì alla Biblioteca Comunale di Castelfranco ed il mercoledì a quella di Orentano con inizio il 28 e il 30 gennaio.

Per quanto riguarda invece i corsi di informatica, l’Amministrazione Comunale ha deciso di attivare i corsi Smart Family PC e Smart Family Tablet e Smartphone, rivolti principalmente alla popolazione adulta o in difficoltà con l’uso di questa tecnologia: i corsi si svolgeranno presso l’istituto comprensivo di Castelfranco e la Biblioteca di Orentano (inizio il 29 gennaio e il 31 per Family Mobile e il 5 e 7 marzo per Family Pc). L’elemento innovativo del progetto sarà l’inserimento di studenti della Scuola Secondaria di primo grado che affiancheranno come tutor l’operatore nell’insegnare agli adulti come sfruttare al meglio le opportunità dell’uso di pc e supporti mobili (tablet e smartphone).

“Sarà l’occasione per i ragazzi di provare un ruolo per loro diverso, da studenti ad insegnanti – ha commentato l’assessore Chiara Bonciolini - oltre ad imparare a mettere a disposizione le loro competenze per la comunità, nell’ottica di un reciproco aiuto”. Il progetto prevede inoltre una o due lezioni completamente dedicate ai ragazzi, nelle quali agli studenti verrà fatta un’attività di potenziamento per ampliare le loro conoscenze in campo informatico.

“A questi corsi – conclude l’assessore – abbiamo deciso di aggiungere, sempre in collaborazione con Fondazione Toscana Sostenibile, anche un percorso di sensibilizzazione e educazione su tematiche ambientali attraverso attività varie (attività brevi di studio, incontri tematici, momenti seminariali, laboratori creativi rivolti ai bambini)”.

Per informazioni sulle iscrizioni e i costi dei corsi rivolgersi alle Biblioteche di Castelfranco e Orentano e all’Informagiovani di Castelfranco. Le iscrizioni si ricevono martedì 15 gennaio e venerdì 18 dalle 17 alle 19 presso la Biblioteca di Castelfranco e mercoledì 16 dalle 17 alle 19 presso quella di Orentano.

Contatti:

Biblioteca di Castelfranco di Sotto Tel. 0571-487260

Biblioteca di Orentano Tel. 0571-487259

Informagiovani Castelfranco di Sotto Tel 0571-487250

corsi@nkey.it (WhatsApp 3931914422)

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

