Per la piccola affetta da grave malattia donato il gettone di presenza del Consiglio comunale

Nota della presidenza del consiglio comunale

"Il 6 dicembre scorso si è tenuto un consiglio comunale straordinario per parlare di Sprar e di accoglienza.

Tutti i gruppi consiliari, all'unanimità, hanno deciso di devolvere il gettone di presenza alla famiglia di una bambina affetta da leucemia che frequenta le elementari presso il nostro Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini".

Un modo per dare una mano, per rendere concreta la vicinanza dell'aula alla città, per arrivare là dove c'è bisogno. I soldi raccolti serviranno per permettere alla piccola a di sostenere le spese per curarsi.

Le feste, in Consiglio Comunale, si sono contraddistinte da quelle "buone cause" per cui non mancherà mai l'attenzione dei consiglieri tutti".

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio stampa

