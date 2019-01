Lavarone, spiagge in Versilia: Baccelli (PD) approva la mozione di Montemagni (Lega)

Sul fenomeno “Lavarone” che anche nell’estate scorsa ha infestato le spiagge della Versilia scende in campo il Consiglio regionale. Questa mattina, infatti, la commissione Ambiente e Territorio, presieduta da Stefano Baccelli (Pd) ha approvato all’unanimità una mozione, proposta dalla consigliera Elisa Montemagni (Lega) ed emendata nel dispositivo finale dallo stesso Baccelli, che “impegna la giunta regionale a valutare la possibilità di destinare, tramite una convenzione con le amministrazioni comunali interessate dal fenomeno, una parte del 25% dell’aliquota del canone statale di concessione ai balneari per risolvere questo problema nel più breve tempo possibile”.

Il lavarone, come si ricorderà, è un materiale organico piaggiato dalle correnti, all’interno del quale molto spesso si ritrovano anche detriti plastici, legno e altri rifiuti lasciati in mare, quali bottiglie e batterie.

«Più volte – ricorda Baccelli – sia le amministrazioni comunali che le associazioni dei balneari, anche durante la scorsa stagione estiva, avevano lanciato l’allarme per questo problema, soprattutto in relazione all’eccessiva quantità di lavarone da rimuovere per rendere le spiagge decorose e praticabili. Ho per questo accolto con favore la proposta di un impegno diretto della Regione e spero che l’approvazione di questo atto possa contribuire a risolvere la questione prima della nuova stagione balneare».

Fonte: Gruppo Partito Democratico, Consiglio Regionale della Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Viareggio