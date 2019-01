Lavori in corso a Cisanello, le modifiche al traffico da domani

A partire da domani giovedì 10 gennaio e fino al 31 gennaio, al fine di rendere possibile i lavori di scavo e di posa di infrastruttura telefonica nei pozzetti da parte di “Open fiber”, sono previste le seguenti modifiche al traffico nel quartiere di Cisanello:

Via Matteucci, da via Nenni a via Rosellini, corsia Nord, dal 10 al 15 gennaio con orario 07 - 17, restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri;

Via Cisanello, da Via di padule a Via Sbrana, corsia Nord, dal 14 al 21 gennaio con orario 07- 17, restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri;

Via Nenni, da Via Matteucci al civ. 10, corsia da Nord a Sud, dal 21 al 23 gennaio con orario 07-17, restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri;

Largo Esperanto, da Via Finlandia a Via Tobagi, dal 23 al 26 gennaio, con orario 07-17, divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata;

Via di Padule, dalla rotatoria con Via Cisanello al civ. 1, dal 28 al 31 gennaio con orario 07-17, restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa