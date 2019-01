Lavori sulla rete del gas, chiusure a tratti in via Pisana

Chiusura di via Pisana in direzione di Casellina e Scandicci Centro, nel tratto tra le rotatorie agli incroci con via delle Nazioni Unite e con via Charta 77, dalle 9 di mattina di giovedì 10 gennaio 2019 fino a fine lavori. La chiusura è stata disposta a seguito di una richiesta urgente da parte di Centria per un intervento di manutenzione che riguarda la rete del gas. Per chi proviene da Lastra a Signa e dalla Piana di Settimo sarà segnalata in loco la viabilità alternativa, che segue il percorso predisposto dall'ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale: dalla prima rotatoria sarà indicata la svolta a sinistra verso via delle Nazioni Unite, poi la svolta a destra su via Oriana Fallaci, di nuovo a destra su via Darwin e infine la reimmissione verso sinistra su via Pisana.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

