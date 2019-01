Lavori in via Cimabue: abbattuti alcuni pini, saranno piantati nuovi alberi

Sono iniziati i lavori nell’area parcheggio e alla sede stradale di Via Cimabue a Montaione. Ad annunciarlo è il sindaco di Paolo Pomponi sulla sua pagina facebook.

"Si tratta - si legge nel post - di un’area all’ingresso del nostro capoluogo venendo da Gambassi/Volterra che aveva bisogno di una sistemazione. Chi vi transita può vedere che è stato necessario abbattere alcuni pini che danneggiavano, oltre all’area parcheggio, anche la sede stradale della provinciale (Via L. Da Vinci). In sostituzione saranno piantati dei cipressi intervallati da oleandri, per dare anche “un tocco di colore” ad uno dei principali accessi del nostro paese. A breve partiranno altri lavori sul capoluogo e su alcune frazioni".

Tutte le notizie di Montaione