Maneggio dell'arma d'ordinanza, corso per la Municipale di Campi

Si conclude il 9 gennaio, con la consegna degli attestati di partecipazione, il corso di aggiornamento per la Polizia Municipale 'Corso teorico e pratico di maneggio dell'arma d'ordinanza' di Campi Bisenzio svoltosi con la consulenza del "Luogotenente (ris) A.G. (Mosè) Specialista per operazioni Speciali, già Vice Comandante della Compagnia Corsi del 185° Reggimento Ricognizioni ed Acquisizione Obiettivi del Comando Forze Speciali dell'Esercito".

Arruolatosi nel 1980, dopo il periodo di circa 2 anni presso gli istituti di formazione, nel 1982 è stato assegnato 185º Rgt. a. Par. della Brigata Folgore e dopo aver conseguito il brevetto di paracadutista militare, nello stesso anno è stato inviato nella 1ª missione dell'esercito italiano dal dopoguerra, in Libano.

Si è occupato della tutela di alte autorità militari sia in Patria che in zona di operazione. Era effettivo al RRAO, del Comando Forze Speciali dell'Esercito ed ha partecipato a tutte le missioni internazionali.

Il corso, al quale hanno partecipato 14 Agenti e 2 Ufficiali si è svolto in tre step. LEZIONI IN AULA (30 ore) TIRO OPERATIVO (in bianco) Conoscenza, maneggio ed utilizzo delle armi. Cenni di balistica. Inceppamenti. TECNICHE DI DISARMO Psicologia dell'autodifesa. Linguaggio del corpo. Cenni sugli articoli del codice penale sulla legittima difesa. Autodifesa. Tecniche di ammanettamento. Cenni sulla negoziazione degli ostaggi Cenni sugli ordigni esplosivi improvvisati. ESERCITAZIONE POLIGONO c/o Tiro a Segno Le Croci di Calenzano. (8 ore) PRATICA DI TIRO OPERATIVO: tiro mirato. tiro istintivo. tiro in movimento. tiro su più targets. tiro su target posto alle spalle. fuoco di copertura. cambio caricatori (tattico e di emergenza) inceppamenti.

