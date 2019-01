Manifesto falso sul pronto soccorso, la Regione si tutela

In questi giorni sta circolando in rete e sui social l'immagine di un manifesto, con tanto di loghi della Regione e del Servizio Sanitario Regionale, che invita i cittadini, anche con toni offensivi, a non rivolgersi al pronto soccorso se non ci sono motivi validi, e, insomma, a non importunare inutilmente medici e infermieri.

"Questo manifesto è chiaramente falso - dichiara l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi -, e danneggia l'immagine della Regione, del Servizio Sanitario Toscano, e di tutto il personale che con professionalità e dedizione lavora nei pronto soccorso di tutti i nostri ospedali. Stiamo facendo le opportune verifiche e valutazioni. Se necessario, daremo mandato all'avvocatura di mettere in atto tutte le azioni a tutela della nostra immagine".

Fonte: Regione Toscana

