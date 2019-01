Mensa, a Carmignano si può detrarre dal 730: ecco come

Il Comune di Carmignano informa le famiglie che usufruiscono del servizio di refezione scolastica che anche quest’anno sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, modello 730 e unico, le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per la mensa scolastica dei propri figli.

Per ottenere la detraibilità delle spese per il servizio di refezione scolastica, gli interessati dovranno necessariamente avere tutte le attestazioni di riepilogo dei pagamenti effettuati nel corso del 2018. Per stampare le attestazioni basta andare direttamente alla pagina “Refezione scolastica On line” (https://bit.ly/2DLhlFI), autenticarsi, cliccare nella sezione attestazioni e scegliere la stampa.

Le famiglie prive di strumentazione informatica o di una connessione a internet possono recarsi presso lo Spazio Giovani di Comeana (piazza Cesare Battisti 17) e usufruire, negli orari di apertura al pubblico (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19), delle postazioni informatiche gratuite e delle stampanti ad esse collegate. In alternativa possono presentarsi all’Ufficio Scuola del Comune di Carmignano, aperto il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 e il giovedì con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30.

Sempre sul sito del Comune, lo ricordiamo, i genitori possono controllare la spesa mensile per la mensa ed eseguire i pagamenti.

Fonte: Ufficio stampa

