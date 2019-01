Mercatale Empoli, il 2019 si apre con la selvaggina e le chiocciole

Torna sabato il Mercatale, in piazza della Vittoria, a Empoli dalle 9 alle 13. Un’occasione per scoprire il mercato dei prodotti agroalimentari del territorio, della Toscana e non solo. Merce scelta con cura con l’obiettivo di proporre l’eccellenza. Sabato 12 gennaio sarà il primo appuntamento del 2019.

Presenti per salutare il nuovo anno la Fattoria La Mignola con i conigli (chi vuol prenotare può chiamare al 3343709745) e la Chiocciola di Bacco con le chiocciole, i sughi ma anche i prodotti cosmetici a base di bava di lumaca.

Come sempre saranno i prodotti di stagione di questo mese a essere in primo piano: primi fra tutti gli agrumi, con l’azienda agricola Pino Mariella di Tursi (Matera) con le arance della varietà Navel oltre a clementine e limoni, tutto biologico.

E ancora i kiwi dell’azienda agricola biologica Maria Pratelli di Signa, poi ancora pere e mele della Valdichiana, e i prodotti sottovuoto e i trasformati della SB di Torrita di Siena.

Non mancheranno ortaggi di stagione, fra questi segnaliamo i carducci e i gobbi, salumi, miele , formaggi, funghi Shitake, uova biologiche, carne di manzo e suina, vino e olio.

In questo gennaio saranno tre gli appuntamenti col Mercatale, infatti si svolgerà anche sabato 19 e sabato 26 gennaio, sempre dalle 9 alle 13 in Piazza della Vittoria.

