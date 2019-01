Miniera in trail, torna la gara podistica 'storica' dell'Isola d'Elba

Il 31 marzo 2019 torna l’appuntamento annuale con la gara di trail running che attraversa la storia Mineraria dell’Isola d’Elba. Sono aperte le iscrizioni. Miniera in trail è una gara podistica di trail running organizzata nel comune di Rio ed è caratterizzata da un percorso di eccezionale bellezza che per la maggior parte si sviluppa all’interno delle Miniere di Ferro.

La prima edizione del Miniera in Trail si è tenuta nel 2013 e prevedeva due gare, una di 27 km e l’altra di 14 km.

MT Miniera in Trail 2019 sarà organizzato in tre gare distinte:

1) MT ULTRA 47 km (gara competitiva) 2) MT 23 km (gara competitiva) 3) MT 11 km (gara competitiva e non competitiva)

La gara MT ULTRA è anche conosciuta come il “Cammino dei Minatori” e cioè il percorso che quest’ultimi facevano tutti i giorni per raggiungere le cave. Si tratta di una corsa altamente tecnica riservata ad atleti esperti e permette di ammirare paesaggi e scorci davvero incredibili.

MT 23 Km è la gara intermedia del Miniera in Trail e prevede un percorso decisamente variegato sia dal punto di vista atletico che paesaggistico.

Infine MT 11 km è una gara sia competitiva che non competitiva, a cui tutti possono partecipare, godendosi il percorso anche “passeggiando” e ammirando così gli incredibili sentieri all’interno delle Miniere di Rio.

Le cave, la miniera, la macchia mediterranea, le falesie, le spiagge : questi sono solo alcuni degli spettacoli che i runner avranno la possibilità di apprezzare durante la gara che attraversa uno dei luoghi più particolari del mondo.

Correre MINIERA IN TRAIL mette in relazione con suggestioni antiche e permette di avvicinarsi ad una natura unica, in uno degli scenari più belli del nostro Paese. Se il resto dell’Isola d’Elba ha avuto uno sviluppo turistico durante l’ultima generazione, Rio ha mantenuto gli aspetti più caratteristici della tradizione elbana proprio grazie alla presenza della Miniera di ferro che per secoli si è sovrapposta all’identità dell’Isola.