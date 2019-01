Multe ad auto-rottame abbandonate: la 'beffa' a San Piero a Ponti

A cinque mesi dalla pubblicazione del nostro articolo di denuncia su segnalazione di un lettore, continua la 'convivenza forzata' dei residenti di San Piero a Ponti (Campi Bisenzio) con delle vetture abbandonate e in stato di degrado. Alcuni rottami sono stati rimossi, ma per altri, ci segnala il lettore, è giunta la beffa. Sono stati multati ieri, martedì 8 gennaio, i proprietari di due mezzi, uno dalla targa straniera, nonostante siano irrimediabilmente compromessi. Addirittura la monovolume è diventato un cassonetto dell'immondizia per alcuni furbetti. "Non si capisce il senso delle multe a 'rottami-fantasma' come questo", spiega il lettore. E come dargli torto: la situazione a mesi di distanza non dev'essere certo piacevole.

