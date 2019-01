Muore 32enne di Gambassi nell'incidente in Autopalio

Una 32enne originaria del Marocco e residente a Gambassi Terme è morta ieri sera alle 22 in un drammatico incidente lungo l'Autopalio, tra le due uscite di Colle Val d'Elsa in direzione Firenze. La polizia stradale avrebbe accertato che la Fiat Panda condotta dalla donna sarebbe stata tamponata da una Mercedes condotta da un 23enne. Dopo l'urto, la donna è stata sbalzata fuori dal veicolo. Non c'è stato più niente da fare per lei. Il giovane non aveva assunto alcol né droga, secondo i test condotti dagli agenti.

Chi è la donna morta nello scontro

Keltoum Mortaja, questo il nome della 32enne morta dello scontro, era residente da qualche tempo nel comune della Valdelsa Fiorentina ma proveniva da Verona. Lascia un bambino di 5 anni.

