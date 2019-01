Museo di storia naturale, ciclo di conferenze in occasione della mostra 'Arthropoda'

In occasione della mostra “Arthropoda. Viaggio in un microcosmo”, il Museo di Storia Naturale propone un ciclo di incontri a tema.

Il primo incontro, dal titolo “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior…” Ovvero come considerare “risorsa” ciò che per tutti è “rifiuto”, si terrà mercoledì 16 gennaio alle ore 16.30.

Marco Dellacasa, referente della Sezione Zoologia degli Invertebrati del Museo, ci proporrà un viaggio in un microhabitat inaspettato alla scoperta delle varie attività di un gruppo di animali troppo spesso sottovalutato.

Seguendo le vicissitudini di uno scarabeo verranno svelate le insospettabili ricadute che gli insetti coprofagi hanno sugli ecosistemi e sulle attività umane e sui pericoli che corrono oggi questi oscuri aiutanti a causa di comportamenti umani spesso scriteriati.

Dopo l’incontro sarà possibile visitare liberamente l’esposizione temporanea “Arthropoda. Viaggio in un microcosmo”.

L’incontro è a ingresso gratuito.

Di seguito il programma sintetico delle altre conferenze:

mercoledì 6 febbraio 2019, ore 16.30

Malayka Picchi, entomologa della Scuola Sant’Anna di Pisa

“Mondo a 8 zampe: i ragni e le loro straordinarie caratteristiche”

martedì 26 febbraio 2019, ore 16.30

prof. Barbara Conti, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

“Nutrirsi e curarsi con gli insetti”

mercoledì 20 marzo 2019, ore 16.30

prof. Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa

“Artropodi e Piante”

martedì 9 aprile 2019, ore 16.30

Angelo Canale, professore associato di Entomologia generale e applicata, Università di Pisa

“La salute delle api”

martedì 7 maggio 2019, ore 16.30

Giuseppe Montesanto, Zoologo e tecnico del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa

“Un laboratorio vivente sulla evoluzione dal mare alle terre emerse: il caso degli isopodi terrestri”

domenica 12 maggio 2019

ore 15.30 Roberto Canovai e Augusto Loni, tecnici del Dipartimento di Scienze Agrari, Alimentari e Agro-ambientali, “Insetti: un microcosmo di biodiversità”

ore 16.30 La costruzione di un mini bugs hotel (laboratorio per famiglie su prenotazione)

ore 17.30 Inaugurazione Bugs hotel del Museo

Fonte: Ufficio stampa

