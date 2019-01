Normale, Barone presenterà 'dimissioni irrevocabili'

Le dimissioni erano nell'aria da giorni ma oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno da direttore della Normale di Pisa per Vincenzo Barone. Alla seduta del Senato accademico infatti Barone si presenterà dimissonario, secondo quanto appreso dall'Ansa. Le dimissioni sono 'irrevocabili' e certificherebbero il clima di sfiducia che si era creato attorno alla figura di Barone dopo la scelta non condivisa della Scuola Normale Meridionale da aprire a Napoli, divenuta poi una sede dal nome diverso e non più concepibile come sede distaccata.

