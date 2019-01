Pubblicità lungo le strade della Metrocittà, approvato nuovo regolamento

Pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in loro prossimità: su proposta del consigliere delegato alla Viabilità Massimiliano Pescini e di Angelo Bassi, delegato alla Polizia metropolitana, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato un nuovo regolamento per disciplinare la materia.

Il precedente regolamento, approvato nel 2008 e più volto aggiornato, trattava di fatto la disciplina in modo frammentario. Con il nuovo documento sarà possibile affrontare il fenomeno dell’abusivismo (collocazione di mezzi pubblicitari non conformi al codice della strada). "Si procederà ad intimare la rimozione degli impianti già individuati come abusivi - ha spiegato Pescini - salva la possibilità di regolarizzarli se sussistono i requisiti e sia corrisposto il canone dovuto per tutti i periodi di utilizzo".

Intanto sarà avviato il censimento degli accessi, non solo carrabili, presenti sulle strade di competenza della Città metropolitana, "operazione particolarmente rilevante non tanto sotto il profilo economico, ma con riguardo alla sicurezza delle nostre strade - ha sottolineato Bassi - Il censimento avverrà per stralci e sarà cura delle Direzioni interessate per avvertire di volta in volta le amministrazioni interessate".

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

