Raffica di rotture dell’acquedotto, interventi urgenti di Publiacqua: ecco dove

Nei primi giorni dell’anno, complici anche le basse temperature registrate in città, si sono verificate numerose rotture dell’acquedotto. Per questo sono scattati interventi urgenti di Publiacqua che hanno comportato la chiusura di alcune strade. Si tratta di interventi che non rientrano nella programmazione dell’Amministrazione comunale ma vengono eseguiti da Publiacqua in autonomia ed emergenza con comunicazione alla Polizia Municipale.

Particolarmente interessata la zona dell’Oltrarno dove risultano in corso lavori in emergenza in via della Chiesa (dal 2 gennaio nel tratto da via dei Serragli a piazza Tasso, termine previsto venerdì prossimo), via delle Caldaie (all’altezza del numero civico 4 da lunedì 7 gennaio per dieci giorni con chiusura del tratto da via dei Preti a via Mezzetta) e via del Leone dove l’intervento è scattato il 5 gennaio e andrà avanti per 2 mesi con il divieto di transito da via della Chiesa a via dell’Orto. A questi si sono aggiunti ulteriori lavori, sempre urgenti, in via di Camaldoli all’altezza del numero civico 6: la strada è stata chiusa ieri ma da oggi il cantiere ha ridotto l’occupazione della carreggiata consentendo la riapertura al traffico privato mentre i bus Ataf restano in deviazione.

Uscendo dalla zona dell’Oltrarno si segnala l’intervento urgente in via del Corso all’altezza del numero civico 17 con chiusura, da lunedì 7 gennaio del tratto via dei Cerchi-via Calzaiuoli; quello in via Bolognese in corrispondenza del parcheggio dei Mandorli (da oggi lavori da ieri a fine mese) e quello in viale Europa sempre da stamani con cantiere sul marciapiede all’altezza del numero civico 44.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

