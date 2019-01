Segretario PD, iniziano i congressi nei circoli a Prato

A partire da mercoledì 9 gennaio, fino a martedì 22, nei 39 circoli Pd di Prato e Provincia si terranno i congressi aperti agli iscritti per l’elezione del Segretario del Partito Democratico. Sono sei i candidati: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Dario Corallo, Maria Saladino e Roberto Giachetti. Le primarie aperte a tutti si terranno poi domenica 3 marzo.

I primi appuntamenti per il congresso aperto agli iscritti sono i circoli di Iolo e di Paperino (mercoledì 9 gennaio dalle 21 alle 23.30). Giovedì 10, dalle 20.30 alle 23, sarà la volta del circolo Reggiana: il congresso si terrà al centro Ventrone. Cinque gli appuntamenti fissati per sabato 12: ai circoli di Sant’Ippolito (9.30 – 12), Galciana (9.30 – 12), Coiano (14-17), La Macine (15-18) e La Pietà (le votazioni si terranno al circolo Arci Costa Azzurra, ore 15-18). Domenica 13 gennaio è fissato il congresso dell’Unione Comunale di Montemurlo, dalle 9.30 alle 12.30 al circolo “M. Tamare”. Per consultare le date e gli orari di tutti i congressi, dal 9 al 22 gennaio, basta collegarsi al sito www.pdprato.

”Un congresso che si pone l’obiettivo di dare ampio spazio al dibattito e al confronto tra i nostri iscritti ed elettori, con l’intento di dare al Partito Democratico tutto lo slancio e la freschezza necessari per parlare al Paese e fare la differenza in un momento così delicato per l'Italia - dichiara il segretario provinciale Gabriele Bosi – A noi interessano le idee e i progetti: ci confronteremo con spirito di comunità sul modo più efficace per metterli in pratica attraverso il lavoro del partito".

Fonte: Ufficio stampa

