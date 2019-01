Shopping con Pinocchio nel centro di Castelfiorentino

Domenica a tutto shopping nel centro di Castelfiorentino. Nel pomeriggio di domenica 13 gennaio l’associazione del CCN “Tre Piazze” ha infatti programmato un’apertura straordinaria degli esercizi commerciali, allo scopo di favorire la clientela durante il periodo dei “saldi”.

In contemporanea, Piazza Gramsci sarà ancora una volta protagonista con un ricco programma di intrattenimento grazie alla presenza della pista di pattinaggio su ghiaccio, di alcune giostre e allo spettacolo per i bambini “Secondo Pinocchio” in programma al Teatro del Popolo (ore 17.00) nell’ambito della rassegna “Su il Sipario”.

Sul palco il famoso burattino ideato da Collodi (interpretato dalla Compagnia Burambò), che racconterà i momenti salienti delle sue avventure e ne rappresenterà altre, usando come controfigura una marionetta di legno. Presto, gli affanni del padre saranno simili a quelli dei due animatori che si ritrovano a correre dietro Pinocchio e a fare mille raccomandazioni puntualmente trasgredite dal monello di legno. Gli animatori sono anche interpreti di alcuni personaggi come il gatto e la volpe, il guidatore del carro e la fatina che prepara la medicina. Al finale è riservata la sorpresa di scoprire come accade che Pinocchio diventa un bambino in carne ed ossa.

