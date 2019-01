Spray su pelle: il giovane artista Muz espone a Casaconcia

Si terrà Sabato 19 Gennaio alle ore 17.30 l’inaugurazione della mostra “Corium” dell’artista Samuel Rosi, meglio noto come MUZ. L’esposizione si terrà all’interno degli spazi espositivi del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, denominati casaconcia.

La mostra “Corium” è il primo evento artistico del calendario di appuntamenti in programma per l’anno 2019. Un terzo anno di attività che si è posto l’obiettivo di proseguire sulla strada degli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti annate e di far diventare lo spazio espositivo, attraverso questi eventi, uno dei centri culturali di riferimento di Ponte a Egola e non solo.

Lo spazio espositivo casaconcia ospiterà dunque per questo appuntamento Samuel Rosi, giovane artista ma già conosciuto e stimato nel campo della spray art. Nel 2009 inizia gli studi presso il Liceo Artistico Virgilio di Empoli (Fi), diplomandosi nell’anno 2014. Nel 2016 comincia gli studi presso l’Università di Pisa frequentando il corso di “Informatica Umanistica”. Dopo il conseguimento del diploma comincia a percorrere la strada della spray art, nella quale tutt’ora è attivo.

Gli effetti audio, che riproducono il lavoro di una conceria, sono realizzati da Luca Monteverdi, studente di Composizione e Musica Elettronica al Conservatorio di Milano e insegnante di Teoria Musicale presso l’Accademia Spazi Musicali di Mazzano (BS). Nella stessa associazione si occupa di trascrizioni, orchestrazioni ed edizioni di musica per la residente Orchestra Giovanile, per le cui produzioni musicali realizza registrazioni audio e compie attività di post-produzione.

“Ed è su questo peculiare materiale, la pelle, che l’artista Samuel Rosi, in arte Muz, ha saputo trasporre e dare nuova vita alle immagini grazie alla sua tecnica artistica prediletta, la Spray Art. Ricercatore e sperimentatore di questa moderna tecnica artistica – commenta Manuel Casella -, Muz sceglie non solo i muri, ma tele, vinili, carte antiche e persino utensili del lavoro rurale come supporto del suo lavoro grafico. Ed ecco che questa volta è la pelle a porsi come strumento della sua attività creativa: le potenzialità espressive della bomboletta e il sapiente controllo della pressione e della consistenza del getto da parte di Muz esaltano la superficie porosa e tattile della pelle e permettono di far letteralmente “uscire” dall’immagine i dettagli dei soggetti rappresentati, siano questi le mani dei conciatori, siano i loro macchinari o i loro abiti. Sensibile all’importanza del rapporto cromatico, Muz ha scelto di far interagire i colori della sua bomboletta con quelli della pelle stessa, in modo da lasciare che lo spettatore venga accompagnato nell’osservazione dell’opera e l’occhio si muova così dal dettaglio materico e fibroso del supporto per arrivare alla visione d’insieme del soggetto rappresentato”.

La mostra, sarà visitabile fino al 16 Febbraio 2019 in Via I° Maggio 82/84 – Ponte a Egola, con i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 17.30, mentre Sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30. Ingresso gratuito.

