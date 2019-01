Teatro, al via la ristrutturazione. Campinoti: "Gambassini che lavorano per Gambassi Terme"

Il teatro di Gambassi Terme tornerà a splendere. Oggi, mercoledì 9 gennaio, il sindaco Paolo Campinoti ha consegnato ufficialmente l'incarico di progettazione a un gruppo di ragazzi gambassini per la ristrutturazione dell'edificio che affaccia su piazza Di Vittorio.

I progettisti sono Erica Ninci come ingegnere strutturale, l'architetto Giada Fiaschi, il geologo Luca Bocini e Marco Tedeschi in rappresentanza dello studio Ethri di cui fa parte anche Fabrizio Bartali per la progettazione elettrica e della climatizzazione.

"Sono felice che si possa dare un incarico così importante a risorse paesane, gambassini che lavorano per Gambassi. Dal sasso tirato nello stagno a giugno 2017, quando proposi questa idea in una assemblea pubblica, gli step sono stati diversi ma il primo, il più importante, fu l'interesse vero di un gruppetto di giovani professionisti di Gambassi per il nostro teatro. Da lì a oggi si sono concretizzati i sogni sia loro che della amministrazione" ha scritto Campinoti su Facebook.



