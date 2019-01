Via Pandolfini, un milione di euro per pavimentazione e sottoservizi

Un milione e 100mila euro per riqualificare via Pandolfini. La giunta comunale nell’ultima seduta del 2018 ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento che rientra in un accordo quadro tra Comune e Publiacqua che riguarda varie strade cittadine. Per quanto riguarda via Pandolfini, oltre a Publiacqua sono coinvolte anche altre aziende dei sottoservizi come Toscana Energia, Telecom, Open Fiber cui si aggiunge Silfi.

“Con questo metodo – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – viene effettuata un’unica gara di appalto gestita dal Comune: ci sarà quindi un cantiere in cui lavorerà una sola ditta che effettuerà tutti i lavori, sia quelli dei sottoservizi che quelli del rifacimento di strada e marciapiedi. L’obiettivo è velocizzare le procedure e realizzare i vari lavori previsti in una volta sola, evitando di riaprire una strada appena riqualificata”.

In dettaglio in via Pandolfini, oltre al rifacimento della reti idrica e fognaria, saranno rimessa a nuovo la rete di distribuzione del gas, le condutture delle fibre ottiche, della telefonia e dell’illuminazione pubblica. Per quanto riguarda la pavimentazione, le pietre saranno smontate e riutilizzate per la carreggiata. I marciapiedi invece saranno rifatti con pietre nuove.

L'importo dei lavori, pari a un milione e 100mila euro, è inserito nell’Accordo quadro e quindi finanziato da Publiacqua con gli altri gestori dei sottoservizi che saranno riqualificati. La procedura per la gara di appalto è prevista entro i primi mesi dell’anno, in modo da partire con i lavori fra maggio e giugno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

