Visite al Palazzo comunale, il municipio di Pistoia apre le porte

Dopo il successo riscosso dall'iniziativa del Palazzo comunale aperto nei giorni 8 e 9 dicembre scorso con la presenza di oltre 2.000 visitatori (un'apertura speciale dell'antico edificio trecentesco di piazza del Duomo, per tutto il giorno), il Comune ha deciso di organizzare sette appuntamenti – in programma da gennaio a luglio, uno ogni seconda domenica del mese - dando la possibilità al pubblico (un gruppo non superiore a 30 persone per ogni appuntamento) di visitare il patrimonio storico e artistico del Palazzo degli Anziani presente nel Museo Civico e nelle sale comunali.

Il primo appuntamento è previsto domenica 13 gennaio alle ore 16. Gli interessati devono prenotarsi entro venerdì 11 gennaio alle ore 13 telefonando al numero verde di PistoiaInforma 800-012146.

L'iniziativa – che rientra nell'ambito del programma di proposte didattiche “Il museo e la città” - dà la possibilità di scoprire il Palazzo, le sue sale monumentali (sala Maggiore, sala di Grandonio - dove si svolge il consiglio comunale - Cappella di Sant'Agata e sala Guelfa, attuale ufficio del sindaco), il Museo Civico e i luoghi solitamente inaccessibili al pubblico, quali la scala a chiocciola, che corre lungo tutto il corpo più antico del palazzo, e il cavalcavia che univa sala Maggiore al Duomo, costruito nella prima metà del Seicento dall'architetto pistoiese Pantaleone Quadri.

Posto di fronte al Palazzo Pretorio e di fianco alla cattedrale di San Zeno, il Palazzo comunale di Pistoia, fra i più belli d'Italia, fu costruito a partire dalla fine del XIII secolo per dare degna sede alle nuove magistrature elette dai cittadini, nell’Italia dei Comuni. Fin dalla sua nascita, il Palazzo degli Anziani è stato perciò un crocevia di amministratori, guerrieri, mercanti, mecenati e artisti, che hanno lasciato tracce del loro passaggio sulle mura, nelle stanze, nelle lapidi commemorative, nelle immagini dipinte e scolpite. La visita guidata al palazzo e ai suoi spazi monumentali si configura quindi come una sorta di 'viaggio nel tempo' all’esterno e all’interno dell’antico edificio.

La visita (per un gruppo massimo di 30 persone) - a cura di Artemisia Associazione Culturale - è su prenotazione da effettuare - entro le ore 13 di venerdì 11 gennaio - al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. Punto di ritrovo del gruppo: biglietteria del Museo Civico, dieci minuti prima dell’inizio della visita. La partecipazione prevede il solo costo del biglietto d’ingresso al museo in base alle tariffe in vigore (tariffa gruppi 2 euro, gratuità per gli aventi diritto).

I prossimi appuntamenti, tutti nel giorno di domenica alle ore 16, sono in programma nei giorni 10 febbraio, 10 marzo, 14 aprile, 12 maggio, 9 giugno e 14 luglio.

