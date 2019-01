Abc Castelfiorentino, a Firenze U14 Femminile sconfitte dalla Florence 55-47

Nell’ultima giornata della prima fase escono sconfitte dal parquet della big Florence le ragazze di Dario Chiarugi e Fabrizio Iserani che, nonostante una buonissima prestazione, si arrendono sul finale per 55-47 chiudendo così il girone in terza posizione.

Dopo un avvio sul filo dell’equilibrio, con le squadre andate di pari passo fino al 10′ (15-11), nelle due frazioni centrali le padrone di casa allungano piazzando due parziali importanti e di fatto decisivi, così al 30′ il tabellone segna 43-26. Nell’ultimo quarto le ragazzine gialloblu non si danno per vinte e con una grandissima reazione di orgoglio affondano un contro break di 12-21, che però purtoppo non basta a concretizzare la rimonta.

FLORENCE – BASKET CASTELFIORENTINO 55-47

Parziali: 15-11, 18-10, 10-5, 12-21

Tabellino: Barbella 28, Capitani 1, Ibrahimi 4, Dani 2, Cappelli 2, Taddei 2, Campatelli 4, Mugnaini 2, Sanesi 2, Risoli. All. Chiarugi. Ass. Iserani.

Fonte: Abc Castelfiorentino

